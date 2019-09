Porto di Marsala, Di Girolamo al contrattacco: “Non spreco soldi come Giulia Adamo”

28/09/2019 06:00:00

Alberto Di Girolamo, sindaco di Marsala, ci sono di nuovi problemi per la raccolta dei rifiuti, e in particolare per l'organico. E' tornata l'emergenza, che succede?

I punti di stoccaggio in Sicilia sono pieni e non ricevono i rifiuti, non solo di Marsala e della provincia di Trapani, ma di tutta la regione.

E' incredibile che questo problema non si riesca a risolvere. C'è un'incapacità a programmare.

Concordo. Ci portiamo dietro dei problemi strutturali che non sono riusciti ad affrontare né a risolvere. Attorno ai rifiuti ci sono enormi interessi economici. Spesso non si trova spazio per portare i rifiuti.

Dobbiamo tornare a parlare del porto di Marsala, perchè Giulia Adamo, ex sindaca, ha cominciato quella che definisce “operazione verità”. Adamo sostiene che, anche a causa della sua amministrazione, sono andati persi 48 milioni di euro per il porto. Lei, sindaco, prima ha detto che non sapeva nulla, poi messo difronte all'evidenza, ha detto che quel progetto non andava bene perchè non era compatibile con quello della Myr. Secondo Giulia Adamo voi state nascondendo qualcosa e non volete dire la verità ai marsalesi. Come risponde?

E' difficile essere più trasparenti di quanto siamo. Io mi sono insediato nel 2015, prima mi ero incontrato con la Adamo, e si parlava di questo progetto. Lei diceva che c'era un progetto esecutivo, ma alla Regione non lo conoscevano, non ha visto nessuno quei fondi. Figuriamoci, io che cerco fondi, e non avrei sprecato un euro per fare i giardini di Porta Nuova, con 48 milioni di euro l'avrei tenuto. Nell'aprile 2016 ho firmato la convenzione tra Comune, Myr e Regione. Mi sono trovato con il progetto del porto privato che lei aveva portato avanti, noi ci siamo ritrovati qualcosa fatta dall'amministrazione precedente. Questo è quello che ho portato avanti.

Quindi non le hanno detto nulla sui fondi regionali per il porto di Marsala.

Questi 48 milioni non li ha visti nessuno. Quando abbiamo fatto un incontro sul porto lei non è venuta, e non ha fatto presenziare neanche i suoi assessori di riferimento. Questo era il suo modo di fare, non si poteva discutere di nulla. Continua a parlare del porto, se c'è il progetto lo faccia vedere, se ci sono i soldi li faccia vedere, alla Regione non ne sanno nulla. Inizialmente ci avevano detto dalla Regione che la messa in sicurezza, non il porto, lo progettavano loro, compatibilmente con il progetto della Myr. Poi hanno detto che non potevano più. Mi sembra che sta passando il messaggio che i soldi c'erano e io li ho fatti buttare, non sono come Giulia Adamo che spreco i soldi pubblici per fare il Palavetro costato un mare di soldi. Quando era sindaco voleva far spostare il Palavetro dall'aeroporto a Marsala, comprandolo per un sacco di soldi, e il consiglio comunale gliel'ha bocciato. Lei ha tolto il saluto a tutti. C'erano i giardini che non servivano a nessuno.

E' Giulia Adamo che ha sprecato soldi pubblici, dice lei.

Non certo io. Io ho fatto inserire 130 milioni di euro per lo scorrimento veloce. Ho trovato circa 30 milioni per le ferrovie. Questo è lavorare per la città. Nessuno ha fatto scomparire le pratiche.

A proposito di tanti soldi spesi. Finalmente, dopo anni di lavori, è operativo il nuovo tribunale di Marsala. Che ne sarà di quello vecchio, ci andrà l'ufficio tecnico del Comune per come si era detto?

Tutti gli uffici che abbiamo andranno là, così abbiamo un locale unico. Il cittadino avrà un punto di riferimento unico.

La nuova stagione teatrale a Marsala ha nomi importanti: da Allevi alla Mannoia, Massimo Ranieri, Le Vibrazioni, Renga, e altri. Da Sturiano a Diego Maggio fanno notare che assieme a questi eventi ci sono tanti lavori in corso. E' una manovra elettorale?

Cosa devo dire, che fare le strade è campagna elettorale? Che fare piste ciclabili è campagna elettorale? Aprire il tribunale è campagna elettorale? Ben venga la campagna elettorale allora. Se il consiglio comunale avesse approvato subito il bilancio, anziché perdere tempo, avrei avuto più tempo per fare più cose. Se la politica è bloccare e non fare, io sono contento di quello che ho fatto. Stiamo facendo tanto, e tanto altro è programmato. Ci sono molti progetti che sono stati finanziati, da Porta nuova agli autobus nuovi.

Alla fine si ricandida?

Decido a fine anno.