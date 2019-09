Lotta ai volantini selvaggi. Fioccano le multe a Trapani

30/09/2019 17:47:00

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli della polizia municipale di Trapani a salvaguardia del decoro urbano. Nei giorni scorsi agenti, a bordo di auto-civetta, hanno individuato e sanzionato cinque distributori di volantini che propagandavano prodotti di supermercati trapanesi. Ciascuno di loro dovrà sborsare la somma di 450 euro.



La sanzione comminata ammonta a 450 € per ogni infrazione.

La distribuzione di volantini è regolata dall’ordinanza del primo luglio 2019 che modifica e inasprisce quanto previsto dalla precedente ordinanza del 2013.



In pratica, la modifica prevede che i volantini possono essere distribuiti esclusivamente all’interno di aree private (condomini, aree commerciali, ecc.) e non per le strade o sulle porte e ingressi di privati prospicienti la sede stradale. Il divieto, inoltre, è stato esteso dal solo centro storico a tutto il territorio comunale.