Assunzioni Ryanair e Amazon: i due colossi a caccia di personale ad ottobre

02/10/2019 10:00:00

Nuove offerte di lavoro con Ryanair e Amazon. I due grandi colossi hanno aperto delle selezioni per il prossimo autunno inverno. Vediamo di che cosa si tratta e come candidarsi.

Assunzioni Ryanair per assistenti di volo

Ryanair ha organizzato dei nuovi Cabin Crew Day per assunzioni in Italia. Le selezioni sono gestite da Crewlink e permettono ai candidati di poter svolgere dei colloqui di lavoro per entrare a far parte del team Ryanair.



Le prossime date sono le seguenti:

-il 2 ottobre a Palermo

-il 4 ottobre a Bologna

– il 16 ottobre a Catania

-il 18 ottobre a Milano Bergamo

-il 23 ottobre a Roma

-il 25 ottobre a Napoli

-il 30 ottobre a Torino

– il 7 novembre a Venezia

I candidati interessati possono inviare la candidatura solo se in possesso dei requisiti richiesti tra cui passaporto europeo, età minima 18 anni, ottima conoscenza lingua inglese, doti natatorie, disponibilità a lavorare su turni, passione per i viaggi etc.

Tutti i requisiti si trovano alla pagina Ryanair lavora con noi, dove è anche possibile inviare la candidatura.

In seguito i prescelti potranno partecipare ad un corso di formazione di 6 settimane al termine del quale chi lo avrà superato sarà assunto con contratto su turni di 5 giorni, seguiti da 3 giornate libere.

Amazon lavora con noi

Anche Amazon continua la sua crescita in Italia e grazie all’apertura del nuovo deposito logistico a Fiume Veneto (Pordenone) sono in aumento anche le offerte di lavoro. Si parla, infatti, di circa 100 posti di lavoro disponibili a tempo indeterminato. Amazon ha inaugurato un nuovo deposito in Friuli, un centro smistamento di 4700 metri quadri che porterà a nuove assunzioni nell’ottica di espansione del colosso americano soprattutto nell’area Nord-Est del paese. Al momento si parla di 30 posti per Operatori di magazzino e 70 autisti che saranno assunti presso le aziende fornitrici di servizi di consegna. Gli interessati alle candidature possono farlo inviandole a https://www.amazon.jobs/enit.

Ricordiamo che Amazon, di recente, ha annunciato varie aperture di centri di smistamento e logistici:

