A Trapani 50 anni di matrimonio Italo-Tunisino

02/10/2019 02:20:00

Domenica mattina nella Cattedrale di San Lorenzo di Trapani, nella Messa domenicale presieduta dal parroco don Gaspare Gruppuso e concelebrata da don Francesco Fiorino, Rita Anna Mangogna e Gaspare Bannino hanno ricordato i 50 anni della fedeltà matrimoniale.

Rita e Gaspare, figli e nipoti di nostri siciliani che all'inizio del 1900 migrarono in Tunisia, sono nati e cresciuti in Tunisia. Hanno la cittadinanza francese ed italiana. Amano la bella Tunisia come il Paese del cuore. Ma hanno la Sicilia in ogni loro ricordo familiare e nell'anima. Gaspare è originario di Favignana, Rita di Castelvetrano e Trapani.

Sono molto riconoscenti per la decisione dei loro nonni e genitori di aver attraversato il Mediterraneo per avere una vita più sicura e dignitosa. I loro ascendenti e loro stessi hanno molto lavorato e faticato per le loro famiglie e anche per il bene del popolo tunisino. Un segno bello positivo la loro vita familiare che ci ricorda che le migrazioni portano cultura, lavoro, sviluppo, dignità, incontri umani e religiosi, fratellanza universale. Rita è inoltre impegnata a Tunisi, come volontaria, a dirigere la Casa per Anziani di Rades, dove risiedono insieme francesi, italiani, tunisini. Restereranno gli sposi qualche altro giorno in Sicilia e poi tornereranno a Tunisi.