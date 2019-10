Sicilia, maxi sequestro di botti illegali "Made in China"

05/10/2019 08:22:00

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro “botti illegali” altamente pericolosi.

In particolare, nei giorni scorsi i “Baschi Verdi” hanno sequestrato presso due esercizi commerciali ed un’abitazione privata di una cittadina palermitana circa 8.500 pezzi, tutti “Made in China”, per un peso complessivo di oltre 3,6 quintali di botti detenuti illegalmente.

I tre responsabili sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per i reati di detenzione illegale di materiale esplodente e ricettazione (artt. 678 e 648 del C.P.). Con l’approssimarsi delle festività natalizie i controlli della specie verranno ulteriormente incrementati al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei consumatori.