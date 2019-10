Taglio parlamentari, ecco quanti deputati e senatori perde la Sicilia: sono ben 29

10/10/2019 07:33:00

Il taglio dei parlamentari è legge. La Sicilia eleggerà nel prossimo Parlamento 15 rappresentanti alla Camera anziché 25 nella circoscrizione occidentale e 17 in luogo degli attuali 27 nella Sicilia orientale. Nel primo caso la contrazione dei deputati eletti dai territori è pari al 40%, nel secondo arriva al 37%. Al Senato si passa da 25 a 16 eletti siciliani (-36%).

La variazione percentuale del taglio degli eletti e' simile ma non uguale per tutte le regioni e naturalmente non ha toccato la piccolissima Val D'Aosta che avendo già oggi un solo parlamentare non potrebbe scendere a zero. L'altra regione piccola, il Molise, ne perderà invece uno su tre.

La riforma taglia il numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, mantenendo quelli a vita.