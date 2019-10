Valentina Villabuona: “Resto nel Pd, ma bisogna ricostruire tutto a Trapani”

13/10/2019 06:00:00

Valentina Villabuona, del Partito Democratico, in tutta Italia lo scorso fine settimana il partito è stato in piazza per il tesseramento. In provincia di Trapani il Pd non è pervenuto, che succede?

Devo dire che non ho visto banchetti, questo la dice lunga sul fatto che quando si lascia per lungo tempo l’attività politica in sospeso è normale che poi i segretari di circolo non rispondono più presente. Il segnale è negativo, più che le guerre di aree bisognerebbe fare ragionamenti unitari.

Il Pd ha perso la vocazione aggregativa?

In tutta Italia questi momenti ci sono, io guarderei anche alla follia che c’è stata all’ultimo congresso regionale, da lì non ne siamo mai usciti. Bisognerebbe cambiare la logica, qui bisogna ricostruire un partito.

Lei rimane nel Pd o guarda ad Italia Viva?

Io resto nel Pd, guardo ad Italia viva come ipotetico alleato di governo nazionale.

Il commissario regionale dem Losacco sa dove si trova Marsala e sa dove mettere le mani per le candidature del 2020?

L’unica nota che ho letto di Losacco è l’apertura del tesseramento, non mi pare che sia mai venuto in provincia di Trapani e non mi pare che abbia mai incontrato il segretario provinciale. Su Marsala avrebbe difficoltà anche il dirigente più anziano.

Villabuona dove la troviamo con le sue iniziative?

Il 25 ottobre a Trapani faremo “Trapani Mediterranea”, un incontro con Francesco Bellina che è stato sulla Mare Jonio, ci sarà anche Maria Pia Erice di Mediteranneo di Pace, Ester Russo e Fausto Raciti del Pd. Ragioneremo di ius culturae.

Il Pd in provincia di Trapani continuerà ad essere a trazione gucciardiana?

Non credo si possa parlare di trazione di un deputato regionale, credo che un parlamentare faccia bene a fare il suo lavoro all’ARS portando lì le istanze dei territori. La trazione è’ degli iscritti, partendo dalla base che è fatta di ragazzi, di ex deputati e deputati. La trazione deve essere verso l’esterno altrimenti il partito si esaurirà.