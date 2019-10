Al via il nuovo ciclo di Incontri con l'Autore all'Istituto Alberghiero di Erice

22/10/2019 22:00:00

Prende il via venerdì 25 ottobre, con un appuntamento pomeridiano fissato per le ore 18.30 alla Libreria Galli, in via Manzoni a Erice Casa Santa, e uno mattutino, in programma l’indomani, sabato 26 ottobre alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Istituto, in via Barresi, il nuovo ciclo di Incontri con l’Autore organizzato dall’I.P.S.E.O.A. “I. e V. Florio” di Erice, nell’ambito del progetto FSE 10.2.2A-FSE PON-SI-2019-196 COMPETENZE DI BASE MODULO Liber-Amo-ci.

Ospite del primo incontro sarà Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, che ha creato la webserie ‘Cose da prof’, superando dieci milioni di visualizzazioni su Facebook. Galiano, che ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie, e che nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it, presenterà il suo nuovo best seller PIÙ FORTE DI OGNI ADDIO.

La rassegna, co-progettata con la Libreria Galli Salve, si snoderà come sempre da ottobre a maggio, coprendo l’intero anno scolastico, e per quest’anno propone delle novità, tra le quali un corso di formazione destinato a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. “Il corso sulla efficacia didattica della lettura ad alta voce per lo sviluppo delle life skills – dice la preside, Pina Mandina - prevede l'incontro con scrittori e giornalisti con degli appuntamenti formativi che si svolgeranno, oltre che in Aula Magna, per gli studenti, anche nel pomeriggio in libreria, per i lettori, e a cena con l’autore. I docenti interessati potranno iscriversi al corso “LIBER-AMO-CI, lettura ad alta voce e life skills”, facendo pervenire la loro adesione attraverso la Piattaforma SOFIA. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione della durata complessiva di 25 ore”.

Questo il calendario di incontri, di cui in seguito verranno specificati orari e modalità di svolgimento:

25 e 26 ottobre Enrico Galiano con ‘Più forte di ogni Addio’

18 novembre Carmelo Sardo con ‘Vento di Tramontana’

4 dicembre Claudia Durastanti con ‘La Straniera'

10 gennaio Stefania Auci con ‘I Leoni di Sicilia’

28 febbraio Tea Ranno con ‘L’Amurusanza’

6 aprile Luca Ammirati con ‘Se i pesci guardassero le stelle’

8 maggio Vauro con ‘Dio è tornata’

Le date non ancora definite nel programma verranno comunicate tempestivamente, così come eventuali cambiamenti.