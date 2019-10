24/10/2019 18:26:00

Continua a piovere da qualche ora ormai in tutto il territorio marsalese e in questo momento, in particolar modo, nella zona nord, ci sono tanti allagamenti in contrada Bosco, Dara e le altre contrade vicine.

In centro, invece, tranne le criticità di capo Boeo e della zona del porto, dove lo scoppio di alcuni tombini ha fatto allagare la strada (qui sotto il video), non ci sono particolari disagi, anche se sta continuando a piovere e tanto.