Maltempo, domani scuole chiuse nel pomeriggio a Trapani e tutto il giorno a Petrosino

10/11/2019 21:26:00

A causa dell'allerta meteo, per domani, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, invita in via precauzionale le scuole a non fare attività nelle ore pomeridiane. Di mattina le scuole saranno invece regolarmente aperte.

Allertate tutte le associazioni di volontariato della Protezione Civile, a cui è stata chiesta la reperibilità nelle prossime ore per intervenire in caso di necessità. La soglia di attenzione resta quindi alta. Soprattutto nel pomeriggio, dove con una allerta meteo arancione si consiglia di limitare gli spostamenti nel pomeriggio.

Scuole chiuse domani anche a Petrosino. Il primo cittadino Gaspare Giacalone ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio del Comune di Petrosino per l’intera giornata di domani, lunedì 11 novembre 2019, a causa di un allerta meteo diramato dalla Protezione Civile.