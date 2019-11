Sicilia: olio in arrivo dalla Tunisia, Edy Bandiera: “Faremo tutti i controlli”

16/11/2019 19:00:00

Una grande quantità d'olio d’oliva dalla Tunisia in arrivo al porto di Palermo.

A darne notizia l’Assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera: “Abbiamo immediatamente attivato le autorità competenti in materia di controlli per verificare la qualità, la salubrità e l’assenza di frodi in commercio, legate a questa partita”.

“Quest’olio, verrà bloccato fino al compimento di tutte le verifiche e le analisi del caso. Sebbene i trattati internazionali vigenti consentano questo tipo di importazioni e sebbene i quantitativi di olio che produce la Sicilia non risultino bastevoli, nemmeno per l’autoconsumo dell’Isola, restiamo vigili affinchè sia sempre tutelata e garantita la salute pubblica e ogni possibile frode in commercio, anche a danno delle nostre aziende”.