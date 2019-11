Marsala: anziano investito da un pirata della strada in Via Mazara

27/11/2019 09:06:00

Un uomo, G.P.,è stato trovato ieri, in gravi condizioni, sul ciglio della strada in Via Mazara, accanto a Terranova, quasi di fronte la stazione dei Carabinieri. L'uomo, 90 anni, è un arzillo anziano noto nel vicinato, e infatti a dare l'allarme sono stati i residenti che hanno chiamato subito i familiari.

All'inizio si pensava fosse stata una brutta caduta, dato che G.P., autosufficiente, è solito uscire a piedi per passeggiare, anche la mattina presto. E invece, una volta arrivata l'ambulanza del 118, sono state riscontrate ferite e fratture che fanno pensare ad un incidente, oltre ad una grave emorragia cerebrale.

Insomma, secondo il referto medico, l'uomo è stato investito, e l'automobilista non si è fermato a dare soccorso. In un momento di lucidità, ieri sera, G.P. ha chiesto ai parenti, prima di essere nuovamente sedato: "Di chi era quella macchina"?

E' per questo che i familiari hanno sporto denuncia ai Carabinieri. La speranza è quella di acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza delle attività commerciali della zona, e della stazione dei Carabinieri, per avere qualche elemento in più su cosa sia accaduto ieri mattina, alle sette e trenta, in Via Mazara.