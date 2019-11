Sabato a Marsala il congresso del Partito Meridionalista

28/11/2019 22:00:00

Il 30 novembre, alle ore 10, presso il Complesso San Pietro di Marsala, si terrà il Congresso nazionale del neo Partito Meridionalista – Indipendentisti Siciliani e Duosiciliani.

“Da qualche anno tutto il Sud – scrive il movimento in una nota – dall’Abruzzo alla Sicilia, lancia ripetuti segnali di grave insoddisfazione verso la politica italiana che dall’Unità d’Italia ad oggi, incentiva solo le aree del centro-nord a discapito del meridione peninsulare e insulare. Segnali che sono facilmente riscontrabili con gli ultimi due referendum e con l’esito elettorale alle Politiche, ove tutto il Meridione ha votato in modo uniforme. La scelta di Marsala è abbastanza significativa in quanto proprio dal luogo ove il Sud, un tempo Regno delle Due Sicilie, perse la propria autonomia avviandosi all’incessato declino, inizia la democratica rinascita di tutto il Mezzogiorno”.

Il Partito Meridionalista, che ha già i suoi sostenitori a Marsala, è un’aggregazione di più movimenti operanti nel Sud Italia. Nasce dal popolo per realizzare autonomamente il proprio futuro, in contrasto con i partiti tradizionalisti. “Nel Partito Meridionalista – scrivono ancora – non c’è spazio per la vecchia politica né per i politicanti inseriti comodamente nel sistema partitocratico nazionale. La lotta politica invece, è esclusivamente a favore del territorio meridionale e del suo popolo, abiurato dallo Stato italiano costringendolo all’impoverimento generalizzato e all’ininterotto esodo forzato in tutto il mondo”.