Castelvetrano, ok al Bilancio. Ma è un successo a metà

23/12/2025 06:00:00

Per il sindaco Giovanni Lentini, il via libera definitivo al DUP e al Bilancio Previsionale entro la scadenza rappresenta, per Castelvetrano, una «giornata storica». È in questi termini, infatti, che il sindaco ha annunciato – tramite i suoi canali – l’esito positivo del voto consiliare, secondo una narrazione rilanciata nei giorni scorsi anche dalle diverse testate locali.

Per la prima volta, si legge nel comunicato, i conti dell’Ente sono in ordine prima del 31 dicembre, il che garantirà al Comune «piena operatività amministrativa e finanziaria» già dall'alba del nuovo anno.

E poco importa che si tratti di un risultato già rivendicato lo scorso anno, con toni pressoché identici, quando l’approvazione entro fine dicembre fu definita «un risultato straordinario» e «un punto di svolta» per la città.

L'Amministrazione scommette tutto sul rispetto delle tempistiche come successo politico, e questo nonostante i malumori condivisi tra i banchi del Consiglio.

Il clima in aula, infatti, racconta una storia diversa. Come riportato anche da Castelvetranonews, i consiglieri Vivona, Milazzo, Craparotta e Pellerito hanno abbandonato l’aula un poco prima del voto, nel tentativo – immaginiamo – di far venir meno il numero legale e “affondare” l’approvazione. È un passaggio tutt’altro che secondario, se si considera che si tratta di consiglieri eletti in maggioranza e oggi all’opposizione.

Tuttavia, la strategia del mancato numero legale non ha dato l’esito sperato. A salvare la seduta sono state infatti, e paradossalmente, proprio le consigliere d’opposizione Monica Di Bella ed Enza Viola. Nonostante la loro netta e dichiarata ostilità al programma della giunta, la loro permanenza in aula ha blindato la validità del voto. Un corto circuito che ha permesso al sindaco Lentini di incassare il risultato e di ringraziarle pubblicamente, celebrando il loro «senso di responsabilità dimostrato nell’interesse superiore della città».

È proprio questo ringraziamento che apre a un paradosso politico evidente. L’opposizione infatti, pur bocciando le scelte dell’Amministrazione, ha consentito alla (debole) maggioranza di approvarle. «La maggioranza» scrive Enza Viola in un suo comunicato social «senza la presenza dell’opposizione non avrebbe i numeri necessari per approvare atti fondamentali».

Numeri che però sono stati forniti, a prescindere dalle posizioni contrastanti. Perché se è vero che, come ribadisce Viola, la presenza in aula delle opposizioni «non rappresenta un sostegno politico», quello di Viola e Di Bella può definirsi un sostegno tecnico che fa registrare all’Amministrazione Lentini l’ennesimo suo successo.

Eppure, per Viola, il bilancio approvato resta un documento «senza visione», che ignora i bisogni concreti. Dai collegamenti per le borgate alla guardia medica a Selinunte, fino ai tagli alle tasse mai pervenuti. Resta però il fatto che, nonostante l'affondo su un sindaco che svuota il Consiglio dal suo ruolo democratico, la scelta di presentarsi in aula ha prodotto un risultato concreto: il via libera ai conti.

Alla fine, dunque, il DUP e il Bilancio sono stati approvati. Ma la fotografia politica che emerge è più complessa di quella restituita dai comunicati ufficiali. Da un lato, un’Amministrazione che rivendica come “storico” il rispetto delle scadenze; dall’altro, un’opposizione che, pur restando critica nel merito, garantisce il funzionamento dell’aula.

In mezzo, c’è una maggioranza che porta a casa il risultato, ma solo grazie a equilibri più fragili di quanto si voglia ammettere.

Daria Costanzo




