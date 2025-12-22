22/12/2025 12:27:00

Trapani, pubblicato il bando per il Garante degli anziani: candidature fino al 16 gennaio

Il Comune di Trapani ha pubblicato il bando per la nomina del Garante dei diritti delle persone anziane. Le candidature potranno essere presentate entro il 16 gennaio 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’ente. Si tratta dell’ultimo passaggio formale dopo l’approvazione del regolamento avvenuta circa un anno fa.

La figura del Garante ha il compito di tutelare i diritti degli anziani, vigilare sull’effettiva applicazione delle politiche sociali, segnalare criticità e promuovere iniziative a favore della terza età, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

Soddisfazione viene espressa da Luciano Tartamella, coordinatore comunale di Forza Italia Seniores, che rivendica l’istituzione del Garante come un obiettivo politico raggiunto. Secondo Tartamella, il risultato è frutto di un impegno costante e di ripetute sollecitazioni rivolte all’amministrazione comunale, in particolare all’assessorato ai Servizi sociali.

Con la pubblicazione del bando, anche Trapani si prepara dunque a dotarsi di una figura di garanzia dedicata agli anziani, chiamata a rafforzare la tutela dei diritti e l’attenzione istituzionale verso una parte sempre più rilevante della popolazione cittadina.



