Sicilia, indagato per corruzione elettorale il deputato di Italia Viva Luca Sammartino

02/12/2019 17:00:00

La Digos della Questura di Catania ha notificato un avviso di garanzia al deputato Ars di Italia Viva Luca Sammartino. Il reato ipotizzato è di corruzione elettorale: il deputato dell’Assemblea regionale siciliana, recordman di preferenze alle elezioni regionali del 2017 (ottenne circa 32mila voti), è indagato dalla Procura di Catania nell’ambito delle indagini sulla campagna elettorale delle Politiche del 2018.

Insieme a Sammartino sono indagate altre tre persone. Il deputato Ars si era candidato alla Camera nel collegio uninominale di Misterbianco: ottenne circa 16 mila voti e non venne eletto. Il deputato di Italia Viva già in passato è stato indagato dalla Procura di Catania per le Regionali del 2017 in Sicilia, nell’ambito di un’inchiesta sulla regolarità del voto espresso da persone anziane di una casa di cura della provincia etnea. Il fascicolo fu poi archiviato.

“Anche questa volta sono sereno del mio operato e dimostrerò la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati nelle sedi competenti. Sono fiducioso nel lavoro della magistratura a cui va il mio rispetto per la funzione che svolge all’interno delle istituzioni democratiche“- ha dichiarato il deputato Ars.