Poiatti protagonista a tavola e in tv. 2019 da incorniciare per il pastificio di Mazara

18/12/2019 12:00:00

Tante novità in arrivo per Poiatti. Il pastificio di Mazara del Vallo, leader nella produzione di pasta ottenuta con il 100% di grano duro coltivato e molito in Sicilia, sarà protagonista a Dicembre a Gennaio nelle reti Mediaset, con un’importante campagna pubblicitaria.

“Non vogliamo anticipare nulla - spiega la portavoce dell’Azienda Alice Pomilia-, dico soltanto che abbiamo scelto format originali per promuovere al meglio i punti di forza del nostro marchio, che dal 1946 porta la Sicilia a tavola in Italia e nel mondo. E’ il nostro regalo di Natale che facciamo per tutte quelle persone che ogni giorno ci danno fiducia, scegliendo l’originale pasta Poiatti inimitabile dal 1946 prodotta esclusivamente nello stabilimento di Mazara del Vallo".

La parte creativa della campagna pubblicitaria è stata curata da Bussolaweb, la Creative Digital Agency di Marsala che da anni segue la comunicazione di Poiatti, affiancando l’azienda.

Si chiude così in bellezza un 2019 pieno di soddisfazioni per Pasta Poiatti. Oltre a consolidarsi nei principali mercati, in Italia e all’estero, Poiatti ha visto affermarsi le linee più recenti della sua produzione: la pasta integrale, sempre più richiesta da chi vuole stare attento alla linea e alla salute, e la neonata pasta da agricoltura biologica, una scelta responsabile nei confronti dell’ambiente. Entrambi i tipi di pasta mantengono la qualità Poiatti, e la sua specificità: 100% grano siciliano.

E cosa ci dobbiamo aspettare nel 2020? “Anche qui non voglio anticipare nulla - conclude Alice Pomilia - ma abbiamo lavorato duramente per migliorare ancora di più la nostra filiera, e per affrontare le nuove sfide con l’orgoglio di un pastificio che dalla Sicilia, da Mazara del Vallo, produce pasta di qualità dal 1946”.