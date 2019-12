Sicilia, scontro tra suv e tir in autostrada. Un morto e un ferito

30/12/2019 19:01:00

Nuova tragedia questo pomeriggio sulle strade siciliane. C'è un morto e un ferito nel terribile scontro tra un suv e un tir sull'autostrada Palermo-Messina nei pressi dello svincolo per Cefalù. Un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, è rimasto ucciso.

Nell'impatto è rimasto ferito un altro uomo, che è stato trasportato all'ospedale Giglio di Cefalù. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre i corpi della vittima e del ferito rimasti incastrati tra le lamiere. Indagano gli agenti della polizia stradale. Il tratto stradale, fra Buonfornello e Cefalù, in cui è avvenuto l'incidente mortale è stato momentaneamente chiuso. Sempre in autostrada, in direzione Palermo, poco dopo un altro incidente ha coinvolto tre auto, fortunatamente senza gravi conseguenze.