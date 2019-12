Ecco chi salirÃ  sul palco di Sanremo 2020

31/12/2019 09:08:00

Sul palco di Sanremo saliranno, fra gli altri, Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki.

Lo fa sapere Amadeus in un’intervista a la Repubblica: «Ho badato soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese: sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati. Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello speciale di Rai 1 Soliti ignoti Lotteria Italia e annunceranno i titoli delle loro canzoni». Tra gli ospiti, oltre a Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Roberto Benigni, e Salmo. Amadeus avrebbe voluto anche Madonna. «Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi». Delle dieci donne che il conduttore vorrebbe al suo fianco una sarà Rula Jebreal: «L’ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me».