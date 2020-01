Castellammare, al via gli incontri nelle scuole su Piersanti Mattarella

09/01/2020 22:26:00

Domani, venerdì 10 gennaio, a Castellammare, il primo appuntamento con Aurelio Grimaldi regista del film “Il delitto Mattarella”. Previsti altri 4 momenti con collaboratori ed amici di Piersanti Mattarella: Salvatore La Rosa, Rino La Placa, Antonio La Spina, Guido Corso e Leoluca Orlando

Aurelio Grimaldi, regista del film “Il delitto Mattarella” incontra gli studenti all’istituto superiore Piersanti Mattarella – Danilo Dolci, venerdì 10 gennaio, alle ore 11,30, nell’aula magna della scuola superiore.

Nel film su Piersanti Mattarella, nato a Castellammare del Golfo nel 1935 ed ucciso dalla mafia a Palermo il 6 gennaio del 1980, quando era presidente della Regione siciliana, alcune scene sono state girate proprio a Castellammare del Golfo, tra il palazzo municipale di corso Bernardo Mattarella, la baia di Guidaloca ed il castello di Baida.

Il film, con la regia di Aurelio Grimaldi ed una troupe tutta siciliana, co-prodotto da Cine 1 Italia, dalla società Edilizia Acrobatica Spa e da Arancia Cinema, con il supporto della Sicilia Film Commission e Sensi Contemporanei, ricostruisce il delitto e l’intera vicenda sulla quale il regista per anni ha raccolto testimonianze e documenti.

L’incontro rientra nel percorso di recupero della memoria previsto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Rizzo e coordinato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti e dal consigliere comunale Giovanni Portuesi, nel quarantennale dell’assassinio di Piersanti, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo l’appuntamento con il regista Aurelio Grimaldi sono previsti altri 4 momenti con le testimonianze di alcuni collaboratori ed amici di Piersanti Mattarella ed il coinvolgimento delle scuole del comprensorio sempre alle ore 11,30, all’istituto comprensivo Mattarella- Dolci:

-martedì 14 gennaio parleranno della politica e delle idee di Piersanti Mattarella il professore Salvatore La Rosa e l’onorevole Rino La Placa, martedì 28 gennaio incontro con il professore Antonio La Spina, martedì 11 febbraio con il professore Guido Corso e martedì 25 febbraio chiuderà il ciclo di incontri nelle scuole il professore Leolouca Orlando, sindaco di Palermo.

Per ricordare il presidente che lavorava per una Sicilia con “le carte in regola” sono previsti alcuni momenti che si concluderanno il 24 maggio, giorno della nascita di Piersanti Mattarella a Castellammare e che nell’ambito del premio legalità “Le carte in regola” riguardano il concorso per le scuole “Il coraggio di un Presidente” e l’intitolazione dell’aula consiliare a Piersanti Mattarella.