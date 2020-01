Marsala, l'Itet Garibaldi incontra i rappresentanti dell'ISTAT

09/01/2020 14:45:00

Continua il percorso di monitoraggio civico intrapreso dalla classe 3 C S.I.A. dell’ITET Garibaldi di Marsala con il progetto “A Scuola di Open Coesione”. Dopo la prima visita al Museo Archeologico Regionale Lilibeo (Baglio Anselmi), che ha consentito ai ragazzi di valutare appieno l’importanza scientifico-culturale della struttura, e dopo l’incontro presso il Polo Universitario di Trapani con la Dott. Marta Ferrantelli di Europe Direct Trapani, che ha fornito utili informazioni sul progetto; il team dei “Garibaldi’s watchers” ha incontrato, presso l’Aula Magna dell’Istituto, i rappresentanti di ISTAT sede territoriale della Sicilia, Ludovica Ioppolo e Roberto Foderà. Il team ha avuto così l’opportunità di affinare le tecniche di ricerca e di utilizzo degli open data, appassionandosi alla tematica e partecipando attivamente al dibattito. Un incontro importante, per mettere in risalto l’importanza della statistica ufficiale come bene pubblico e risorsa indispensabile per la democrazia, in un momento storico in cui la cultura della parola e quella dell’annuncio sembrano prevalere sulla cultura del dato e del risultato.

“Oggi abbiamo ancor più compreso che la statistica eÌ€ al servizio principalmente dei cittadini e che essa è uno strumento fondamentale di cittadinanza attiva.”, raccontano i ragazzi del team, “Utilizzeremo le tecniche statistiche nello studio del progetto di riqualificazione del Museo regionale Lilibeo e per approfondire le tematiche del turismo culturale nel nostro territorio. Siamo convinti che Marsala abbia delle potenzialità che vanno sviluppate in maniera sistematica. Ringraziamo la dott. Marta Ferrantelli di Europe Direct Trapani, che anche oggi è stata presente per supportarci nel nostro lavoro di ricerca e approfondimento”.