Sicilia, altro incidente mortale: perde la vita un uomo sulla Palermo - Agrigento

11/01/2020 07:49:00

Altro incidente mortale in Sicilia.

Un uomo ha perso la vita lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Si tratta di Francesco Di Bona, 60 anni, di Campofranco. Il gravissimo scontro è avvenuto sulla statale 189 Palermo-Agrigento, nel tratto che collega Comitini con “Muxarello”.

L’incidente ha visto coinvolta una Fiat Punto e una moto Ape carica di frutta.

erito in maniera grave anche l’altro automobilista che è stato trasportato in ospedale. Per estrarre dalle lamiere la vittima sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Ferito gravemente l’altro automobilista che è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale. Sale così a sette il bilancio delle vittime della strada nel giro di pochi giorni in Sicilia: una escalation che fa registrare un tragico record nei primi giorni dell'anno.