Sicilia, sequestrati 60mila euro ad uno dei due arrestati per la truffa all'Inps

14/01/2020 12:22:00

60 mila euro in contanti è il denaro sequestrato ad uno dei due arrestati questa mattina a Palermo dalla Guardia di Finanza nell'operazione "Igea".

Nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica della Palermo e in sede di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P del Tribunale di Palermo, a carico di uno dei due arrestati, R.A. (cl. 63), i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo hanno rinvenuto oltre 60 mila euro in contanti.

La somma è stata sottoposta a sequestro, in quanto considerata parte del profitto dei reati contestati.