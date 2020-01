Basket, terza vittoria consecutiva per la 2B Control Trapani. Eurobasket Roma ko 72-61

15/01/2020 13:30:00

La 2B Control Trapani batte 72-61 Eurobasket Roma ed ottiene la terza vittoria consecutiva. Dopo un primo quarto dominato dagli ospiti (10-21), i granata si sbloccano e cominciano a mettere in campo l’intensità che ne aveva contraddistinto le ultime uscite. Trapani è già in vantaggio a fine secondo quarto (38-34) ma è nella terza frazione che i ragazzi di Parente scavano un solco che Eurobasket non riuscirà più a recuperare. Tra i singoli segnaliamo le prove di Corbett, autore di 21 punti e di Goins che ne manda a referto 17.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Mollura e Renzi. Coach Maffezzoli risponde con Fanti, Viglianisi, Veideman, Fattori e Taylor. Il primo canestro è di Taylor ma risponde subito Renzi. Fattori e Fanti colpiscono dalla media prima della tripla di Taylor (2-9). Dopo la penetrazione vincente di Veideman coach Parente chiama time out. Fanti segna 3 liberi. Renzi interrompe il break di 12-0 di Eurobasket ma Taylor risponde da sotto. Dopo il libero di Fanti, Corbett colpisce in penetrazione. Fanti e Fattori segnano in penetrazione prima del 2/2 di Corbett ai liberi. Al 10’ è 10-21.

2° QUARTO: Mollura e Goins colpiscono dalla lunga distanza e coach Maffezzoli chiama time out. Cicchetti segna da sotto prima del 2/2 di Mollura dalla lunetta. Cicchetti mette 2 liberi ma Renzi colpisce dal post. Botta e risposta dalla distanza fra Taylor e Spizzichini (23-28). Amici realizza 2 volte dal post prima della tripla di Palermo (26-32). Cicchetti segna da sotto ma Renzi va a bersaglio dai 6.75. Corbett conclude in contropiede prima dei 2 liberi di Palermo. Corbett mette il libero del pareggio prima del 2/2 dalla lunetta di Goins. Corbett realizza altri 2 liberi: al 20’ Trapani conduce 38-34.

3° QUARTO: Il primo canestro è di Goins ma risponde Taylor. Spizzichini mette una tripla: time out per Maffezzoli. Goins colpisce dai 6.75 ma Fattori risponde dalla stessa distanza. Goins schiaccia il 48-39 ma Taylor segna da sotto. Corbett completa un 2+1 prima della schiacciata in contropiede di Nwohuocha che costringe Maffezzoli a chiamare una sospensione (53-41). Cicchetti fa 1/2 dalla lunetta. Dopo i 2 liberi di Taylor, Corbett segna in penetrazione. In chiusura Corbett mette una tripla, 58-44 al 30’

4° QUARTO: Il primo canestro è di Mollura ma Amici risponde con una tripla. Dopo i 2 liberi di Fanti, Nwohuocha realizza da sotto. Fanti segna altri 2 punti ma risponde Goins: 64-51 e time out per coach Maffezzoli a 5’12’’ dal termine. Goins fa 1/2 dalla lunetta prima dei 2 liberi di Amici. Corbett realizza in penetrazione prima del canestro di Taylor (67-55). Amici mette una bomba prima del canestro di Taylor (67-60). Viglianisi fa 1/2 dalla lunetta. Spizzichini mette una tripla prima del canestro di Corbett: finisce 72-61.

DICHIARAZIONI

Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): «Abbiamo avuto un approccio soft ma poi abbiamo giocato 3 quarti di grande intensità che ci hanno permesso di conquistare meritatamente la vittoria. Sono contento che sia tornato Goins ma sto cercando di fare capire al gruppo che il ritorno di Goins deve essere un valore aggiunto. Dobbiamo essere bravi a mantenere alto il livello degli allenamenti anche dopo 3 vittorie perché è troppo facile allenarsi bene dopo una sconfitta. Lo step decisivo per la nostra crescita passa da questa considerazione».

Massimo Maffezzoli (coach Eurobasket Roma): «Abbiamo giocato un ottimo primo quarto ma poi ci siamo sciolti e non siamo riusciti a replicare l’intensità di Trapani che ha vinto meritatamente. Se vogliamo salvarci dovremo essere bravi a mantenere alti i ritmi per 40 minuti».

TABELLINO

Parziali: (10-21, 28-13, 20-10, 14-17).

2B Control Trapani: Lamarshall Corbett 21 (6/9, 1/9), Kenneth Goins 17 (4/6, 2/4), Gabriele Spizzichini 9 (0/4, 3/6), Andrea Renzi 9 (3/8, 1/2), Marco Mollura 7 (1/2, 1/1), Matteo Palermo 5 (0/2, 1/3), Curtis chinonso Nwohuocha 4 (2/4, 0/0), Federico Bonacini 0 (0/2, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/0)

Arbitri: NUARA SALVATORE di TREVISO (TV); SARACENI ALESSANDRO di ZOLA PREDOSA (BO); CAPURRO MICHELE COSIMO PIO di REGGIO DI CALABRIA (RC).