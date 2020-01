Trapani, prosegue fino al 10 febbraio la mostra "SulitÃ  SantitÃ "

16/01/2020 14:00:00

Fino al 10 febbraio, presso lo spazio 301, in via G.B Fardella 301 sarà fruibile la mostra "Sulità, santità", collettiva d'arte contemporanea che vedrà confrontarsi diversi artisti del territorio attraverso l'uso di un personale mezzo espressivo. La mostra comprenderà opere pittoriche, scultoree, fotografiche e di videoarte realizzate da Lilian Russo, Enzo Tardia, Salvatore Peraino, Tito Buscaino, Michela Forte, Giorgio Geraci e Danio Migliore, a cura di Roberta Raccomandato la quale racconta, a proposito della scelta del tema: "Sulità, santità - rigorosamente in dialetto siciliano - allude alla solitudine come requisito essenziale per la pace dell'uomo. Da siciliana, soprattutto quando si parla d'arte, avverto ogni giorno di più la ben nota solitudine della mia isola dalle mura invisibili ed invalicabili: un giorno mi viene allora l'idea, quando per caso questa frase mi passò sotto gli occhi, di aggregare degli artisti per riflettere in comunità sull'isolamento, rendendo quest'ultimo una condizione da condividere attraverso l'arte. Ad ogni artista poi spetterà il verdetto finale: combatterla o elogiarla come chiave di interpretazione del mondo, peculiarità di chiunque nasca con le nostre radici? Ogni risposta avrà di certo alle spalle le sue buone ragioni."

La molteplicità delle scelte espressive che si combinano e dialogano, la perfetta complicità delle opere con l'ambiente circostante e l'atmosfera casalinga sono ingredienti assicurati, che fungono da caratteristica dominante e necessaria di ogni iniziativa che nascerà al 301.

La mostra in questione, eclettica e prismatica, sarà dunque il perfetto battesimo di un luogo interamente dedicato alla sperimentazione artistica contemporanea, all'incontro informale tra artisti che riflettono e producono nei nostri giorni, uno spazio che documenta passaggi, fermate o partenze la cui accumulazione ogni giorno contribuisce alla costruzione della sua identità immobile ma dalla visuale sempre differente.

La mostra ad ingresso gratuito, sarà accessibile ogni venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e gli altri giorni su prenotazione.