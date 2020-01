Sicilia: genitore violento picchia l'allenatore di calcio del figlio perchÃ¨ ...

17/01/2020 14:56:00

Il questore di Palermo ha emesso un Daspo di un anno nei confronti di un cinquantenne che, al termine di una partita valevole per il campionato giovanile Under 15 regionale, a Bagheria, aveva aggredito l’allenatore della squadra casalinga tra le cui fila milita il figlio. A scatenare la violenta reazione nei confronti dell’allenatore, la decisione del tecnico di tenere il figlio in panchina. La vittima, colpita al volto, avrebbe riportato la lesione alla mandibola.

II questore di Palermo, come conferma La Sicilia, valutata la condotta violenta ed in grado di creare turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, attribuendo, inoltre, alla deplorevole azione, compiuta in presenza di diversi ragazzini minorenni, un forte disvalore sociale ed educativo, ha diffidato l’uomo ad accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati dell’Unione Europea ove si disputeranno manifestazioni calcistiche.