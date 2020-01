Furti e danneggiamenti a Petrosino, il sindaco scrive al prefetto

17/01/2020 21:25:00

Un intervento del Prefetto di Trapani, per quanto di sua competenza, in materia di sicurezza e ordine pubblico sul territorio comunale di Petrosino. A chiederlo è il Sindaco Gaspare Giacalone, che ha inviato una nota ufficiale al Rappresentante territoriale del Governo, Tommaso Ricciardi, a seguito del clima di tensione che da alcuni mesi si sta registrando a Petrosino per via di episodi criminosi perpetrati da ignoti che agiscono ripetutamente ponendo in essere furti e danneggiamenti all’interno di abitazioni private e attività commerciali.

“Le preoccupazioni”, ha evidenziato nella nota Giacalone, “si sono ulteriormente amplificate nel corso delle ultime settimane in cui si sono verificati diversi casi di furti che si sono conclusi con incendi all’interno di appartamenti, mettendo in grave pericolo l’incolumità di chi vi abita”. Da qui, la richiesta inoltrata al Prefetto, a prescindere dalla massima collaborazione che da sempre, e a maggior ragione negli ultimi tempi, intercorre tra il Comune e le forze dell’ordine operanti sul territorio comunale.