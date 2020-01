Marsala, da oggi la connessione internet gratuita in centro cittÃ  con "WiFi4EU"

17/01/2020 14:54:00

10 postazioni già installate e funzionati, 30 megabit di connessione disponibile per ogni singola connessione e la possibilità per 1200 persone di potersi connettere gratuitamente e in contemporanea. Sono questi i numeri e le caratteristiche del progetto "WiFi4EU", presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Comunale dall'amministrazione.

A parlare con i giornalisti il vicesindaco di Marsala Agostino Licari, l'ingegnere Giovanni Palmeri responsabile del Ced del Comune e l'ingegnere Antonio Maniscalco della TechLabItalia Srl che ha installato la rete wireless per il WiFi. Presenti in sala giunta anche gli assessori Passalacqua, Ruggieri, Baiata e Accardi. Per la prima volta Marsala aderisce a questo che è un progetto europeo che permetterà a chiunque cittadini e turisti di connettersi nel quadrilatero del centro storico.

Le zone coperte dal servizio sono: Palazzo VII Aprile, Piazza Matteotti, Biblioteca Comunale, Teatro Impero, Via XI Maggio e Monumento ai Mille, da ognuno di questi siti o piazze si ha disposizione una copertura della rete fino a centro metri di distanza.

Per connettersi con un qualsiasi dispositivo: telefonino, tablet, pc, basta collegarsi alla rete "WiFi4EU" cliccarci sopra, per la prima volta basta soltanto registrarsi e poi navigare normalmente tutte le volte che ci si collega alla rete pubblica.

"E' l'ennesimo progetto europeo a cui partecipiamo - afferma il vicesindaco Agostino Licari -. Con questo diamo la possibilità ai nostri cittadini ma anche ai turisti di poter usufruire della rete internet gratuitamente. Marsala, già con l'informatizzazione di tutti i servizi e oggi anche con la rete internet gratuita diventa una città sempre più smart, più vicina ai cittadini ed Europea".