Mazara, il Comune: "Gli avvisi di accertamento Tari 2016 e 2017 sono legittimi"

18/01/2020 15:05:00

“Con riguardo alle notizie allarmistiche diffuse da uno sportello privato e riprese da organi di stampa in ordine alle possibili irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento TARI 2016 e 2017, si conferma la legittimità degli atti eseguiti da questa Amministrazione Comunale, in ossequio alle disposizioni impartite dal Ministero per lo Sviluppo Economico che consente per gli atti tributari non giudiziari la notificazione a mezzo di operatori privati, diversi da Poste Italiane, in possesso di licenza individuale”.

Lo dice il dirigente dei Servizi Finanziari Maria Stella Marino in risposta ad una nota ripresa da organi di stampa con la quale si paventano irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento Tari 2016 e 2017.

“Gli atti – sottolinea il dirigente - sono perfettamente legittimi. I nostri uffici sono disponibili a qualsiasi chiarimento in merito”.

Il dirigente coglie l’occasione per ricordare che il 31 gennaio scade il termine di presentazione delle istanze di adesione alla Rateazione dei Tributi e per sottolineare l’entrata in funzione anche per i servizi tributari dell’App eliminacode SolariQ già adottata per i servizi demografici. Gli uffici sono aperti nell’ex complesso Sant’Agnese dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17,30.

E’ possibile inoltre telefonare ai numeri: 0923671800 oppure 801 finale; inviare una mail all’indirizzo infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it, una pec all’indirizzo infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure scaricare i moduli di richieste di quantificazione, istanza di annullamento in caso di errori e istanza di rateazione al link.

FESTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Lunedì 20 gennaio nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, si svolgerà a Mazara del Vallo la quarta edizione della “Festa della Polizia Municipale” voluta dal comandante Salvatore Coppolino e condivisa dalla Giunta.

Location di questa quarta edizione, la prima dall’insediamento dell’Amministrazione Quinci, sarà il teatro Rivoli dove alle ore 17 le donne e gli uomini della Polizia Municipale di Mazara del Vallo celebreranno la giornata dedicata al Corpo con la tradizionale parata d’ingresso, i saluti delle Autorità, il bilancio delle attività e, come nelle edizioni precedenti, momenti di spettacolo con ospiti a sorpresa.

“Il nostro slogan, che è anche il nostro modo di operare – dichiara il colonnello Salvatore Coppolino, comandante e dirigente della Polizia Municipale – è: ‘tra la gente… insieme alla gente’. Siamo certi che come avvenuto nelle edizioni precedenti – conclude Coppolino – realizzeremo una Festa che oltre ad essere la Festa della Polizia Municipale sia la Festa della Città di Mazara del Vallo”.

RIAPRE L'ASILO DI SANTA GEMMA

Al via le attività dell’asilo nido comunale di Santa Gemma, che riapre i battenti per la seconda annualità dopo l’inaugurazione del 2018, grazie all’utilizzazione delle economie dei fondi Pac Infanzia.

Per quanto riguarda il nuovo micro nido (24 bambini) ed il nuovo spazio gioco (16 bambini) di via Poggioreale, di cui sono già state ultimate le realizzazioni, gli Uffici del Primo Settore hanno avviato le procedure Mepa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) per l’individuazione dell’affidatario del servizio di gestione.

Alla ripresa delle attività del micro nido di Santa Gemma hanno reso visita alla struttura il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore al Welfare Vito Billardello, accolti dalla coordinatrice del servizio, Annalisa Bonsignore, dal personale e da alcune delle famiglie beneficiare (12) a seguito della graduatoria elaborata nei mesi scorsi.