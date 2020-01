Castellammare, servizio civile al Comune per sei giovani. Inizia la stagione teatrale

19/01/2020 17:00:00

Sei giovani selezionati con un progetto di servizio civile rimarranno negli uffici comunali per un anno, presenti 5 giorni a settimana per 5 ore al giorno. Si tratta di sei dei 12 giovani selezionati con “Orizzonte Castellammare”, progetto di servizio civile universale per la lotta alla dispersione scolastica del quale il Comune di Castellammare del Golfo è promotore in partenariato con la cooperativa Castellammare 2000.

«Si tratta di un’esperienza importante per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni che hanno presentato domanda e potranno rendersi conto in prima persona di come si svolgono alcune attività comunali e collaborare per alcuni servizi -affermano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore alla pubblica Istruzione e Servizi Sociali Enza Ligotti- I giovani selezionati con il bando avranno la possibilità di essere al servizio della comunità e far tesoro delle esperienze lavorative e sociali ».

In totale sono stati selezionati 12 giovani tra i tanti che hanno presentato domanda per “Orizzonte Castellammare” progetto che ha lo scopo di “rinforzare la spinta culturale durante e al di fuori dell’orario scolastico per prevenire la dispersione e l’insuccesso scolastico) e utilizzare gli spazi e le strutture, nonché le attrezzature per realizzare, con l’aiuto dei volontari del servizio civile, attività parascolastiche e ludico-ricreative ”.

Stagione Teatrale - Con “Parole note” del celebre attore e doppiatore Giancarlo Giannini, riparte il 24 gennaio 2020 la stagione artistica teatrale del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno.

Otto appuntamenti, tutti alle ore 21,30, che iniziano proprio venerdì 24 gennaio e si concluderanno il 27 giugno: la direzione artistica è del noto artista siciliano Mario Incudine, cantautore, attore, regista e musicista. Gli appuntamenti della stagione artistica invernale del teatro di Castellammare del Golfo sono organizzati dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Rizzo, nello specifico l’assessorato alla Cultura e Spettacoli retto da Maria Tesè.

Per tutti gli appuntamenti, quindi per 8 spettacoli, è previsto un abbonamento del costo di 120 euro. Il costo del biglietto singolo è di 20 euro. (Biglietti alla Proloco di corso Mattarella a Castellammare, online su mailticket.it, info biglietteria 0280888063)

Apertura della stagione teatrale il 24 gennaio con il recital Parole Note di Giancarlo Giannini, incontro di letteratura e musica, seguito, il 9 febbraio, da “Barbablù” dello stesso direttore artistico Mario Incudine. Il 13 marzo lo spettacolo “Privè” degli Avion Travel, e il 24 aprile “Ciungam” con Paride Benassai e Maurizio Bologna. Il 9 maggio Amanda Sandrelli porterà in scena “Elvira”. Gli ultimi tre appuntamenti sono previsti all’arena delle rose: il 30 maggio Flavio Insinna con “La macchina della felicità”, il 13 giugno il concerto di Lidia Schillaci, il 27 giugno Enrico Guarneri e Salvo La Rosa in “Io sono l’altro”.

Tassa di soggiorno - Il 31 gennaio è il termine ultimo per presentare al Comune il riepilogo dei pagamenti mensili dell’imposta di soggiorno 2019. Entro al fine del mese in corso, albergatori e titolari di locazioni turistiche brevi, devono compilare il modello 21 di riepilogo dei pagamenti della tassa, disponibile sul sito internet comunale ed all’ufficio imposte.

Una volta compilato, il modulo va riconsegnato all’ufficio protocollo di corso Mattarella o inviato per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castellammare.tp@pec.it.

«Ringraziamo tutti per la collaborazione e indichiamo che i proventi della tassa di soggiorno vengono utilizzati per la promozione turistica della città -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Entro il 31 gennaio ricordo agli albergatori ed a chi si occupa delle locazioni turistiche brevi, che occorre presentare al Comune il riepilogo mensile dell’imposta di soggiorno versata. Il modello è disponibile all’ufficio imposte ed anche sul sito internet del Comune, dunque è abbastanza semplice reperirlo e compilarlo»

A maggio 2019 il consiglio comunale presieduto da Mario Di Filippi ha approvato il nuovo regolamento sull’imposta di soggiorno, tassa in aggiunta al prezzo del pernottamento che il turista versa all’albergatore per poi riversarla al Comune. L’amministrazione comunale, tramite la polizia municipale, ha censito le attività ricettive cittadine, la tassa è stata estesa anche alle cosiddette locazioni brevi e la comunicazione ed il versamento sono diventati mensili.

Il sindaco Nicola Rizzo sottolinea che l’amministrazione comunale «ha investito sul recupero del sommerso che ha consentito di passare da ottanta strutture dichiarate ad oltre 1300. Questo significa che sono state intercettate delle cifre corpose che utilizzeremo per la collettività, in particolare per le politiche di promozione e sviluppo turistico che, faccio presente, sono attuabili con la collaborazione ed il supporto delle associazioni di settore».

