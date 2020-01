Alcamo: evade dai domiciliari, arrestato poco dopo dai carabinieri

20/01/2020 16:42:00

Si allontana dal proprio domicilio di Alcamo e viene arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile. Antonio Coppola, classe 60, questo nonostante fosse sottoposto ai domiciliari, non è stato trovato in casa al momento del controllo dei militari, in violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione.

I carabinieri hanno avviato subito le ricerche e poco dopo è stato rintracciato e nuovamente tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Al termine del giudizio direttissimo che ha, contestualmente, convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, l’uomo è stato rimesso in libertà.