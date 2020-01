Sicilia, prende a ceffoni la dottoressa perchÃ© non vuole pagare il ticket

20/01/2020 08:55:00

Alessandra Carpinteri, di anni 35, dottoressa dell’ospedale Muscatello di Augusta è stata presa a schiaffi e pugni da una paziente di 60 anni che non voleva pagare il ticket. La donna, quando il medico le ha chiesto la documentazione che attestasse l’esenzione, le si è scagliata contro. A bloccarla un tecnico dell’impianto anti incendio che si trovava nei paraggi. La Carpinteri - un occhio nero, un’abrasione alla cornea ed ematomi per i calci - risulta guaribile in dieci giorni.

All’ospedale San Giovanni di Roma intanto un uomo di 37 anni, forse sotto l’effetto di droga, ha picchiato tre infermieri e brandito un coltello dopo la visita al Pronto Soccorso. Era appena caduto dal sesto piano, ma si era salvato restando impigliato ai fili della biancheria del piano di sotto.