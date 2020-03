Coronavirus: il Prefetto di Trapani convoca tutti i Sindaci della Provincia

05/03/2020 06:46:00

Riunione del Prefetto di Trapani con tutti i Sindaci della Provincia, oggi, per fare il punto sul coronavirus e definire le azioni da intraprendere unitariamente sulla base delle linee guida del governo centrale

In Sicilia dall’inizio dei controlli, i laboratori hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania).

Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre altri 13 sono in isolamento domiciliare.

In adesione delle linee guide suggerite dal Governo Nazionale per affrontare l’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Trapani ha ritenuto opportuno rinviare a data da destinarsi i prossimi incontri programmati nell’ambito della rassegna letteraria Trapanincontra. In particolare saranno posticipati a data da destinare gli incontri con Mario Calabresi, previsto per domani e con Nicola Gratteri, programmato per domenica.

Annullamento e rinvio anche per l’evento organizzato dalla associazione COTULEVI «Dallo stalking al Codice Rosso: dieci anni di lotta contro la violenza di genere» che era previsto per domani presso la Prefettura di Trapani, e per la premiazione del progetto «Social media addiction: metti un freno alla tua vita on line» che era invece in programma domani presso il polo universitario.