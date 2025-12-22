Sezioni
Istituzioni
22/12/2025 10:21:00

Marsala, studenti del "G.B. Ferrigno" di Castelvetrano in visita alla Compagnia dei Carabinieri

Giornata formativa e ricca di emozioni per un gruppo di studenti dell’Istituto Secondario Superiore “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano che, nei giorni scorsi, ha fatto visita al Comando Compagnia dei Carabinieri di Marsala.

 

Ad accogliere gli studenti e i docenti accompagnatori è stato il Comandante della Compagnia, che ha illustrato le attività svolte dal Comando, presidio fondamentale di legalità e sicurezza del territorio, ripercorrendo al contempo la storia e le tradizioni dell’Arma dei Carabinieri. Particolare attenzione è stata dedicata al valore della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità, elemento centrale per la tutela del bene comune.

 

 

 

Nel corso della giornata i ragazzi hanno potuto vivere numerose esperienze dirette: hanno visitato un elicottero e una motovedetta dell’Arma messi a disposizione per l’occasione e sono stati accompagnati alla scoperta dei mezzi, dei materiali e delle attività tipiche di una Compagnia dei Carabinieri. Gli studenti hanno inoltre assistito al funzionamento della centrale operativa e a simulazioni di rinvenimento di esplosivi curate dai nuclei cinofili e dagli artificieri.

 

Grande interesse ha suscitato anche il “modulo esperienziale percorso droga”, un esercizio didattico durante il quale i ragazzi hanno simulato un percorso cittadino indossando appositi occhiali capaci di alterare la percezione sensoriale, riproducendo gli effetti dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Un’esperienza utile per comprendere concretamente i gravi rischi legati a tali comportamenti.

 

Momento particolarmente solenne e toccante è stato quello dedicato al ricordo del Maresciallo Capo Mirarchi, insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile. Gli studenti hanno ascoltato la lettura delle motivazioni dell’onorificenza e partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso la targa commemorativa a lui dedicata.

L’incontro, volto a rafforzare il legame tra i giovani e l’Istituzione, è stato seguito con attenzione e partecipazione. Al termine della visita, gli studenti hanno portato con sé il ricordo di un’esperienza significativa, destinata a contribuire al loro percorso di crescita civica e personale.

 









