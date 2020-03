Sicilia, 21 casi positivi di coronavirus. Pochi posti in terapia intensiva

06/03/2020 07:18:00

Sono saliti a 21 i casi positivi di coronavirus individuati e accertati in Sicilia. Sono tutti casi isolati, sei persone in ospedale, nessuno è grave. Queste le buone notizie. Poi ci sono le brutte notizie: dalla crisi del turismo, alla chiusura delle scuole, fino all'annullamento delle processioni (a Trapani, ad esempio, le "scinnute", sono molto sentite) e alla mancanza di raccolta di sangue per la paura della gente di andare all'ospedale. E mentre l'Assessore alla Salute Razza pensa alla riapertura degli ospedali dismessi, come per esempio il San Biagio a Marsala, il governo Musumeci pensa anche a misure di sostegno all'exporto e al turismo.

Per la terapia intensiva si ragiona al momento su nuovi 100 posti letto in aggiunta agli attuali 400 in Sicilia.

Per migliorare le performance di analisi su cittadini che necessitano del test al Coronavirus attraverso il tampone rino-faringeo, l’assessorato alla Salute ha individuato ulteriori sette laboratori, dislocati su tutto il territorio regionale, per l’analisi dei campioni. Spetta comunque ai due laboratori di Palermo e Catania) confermare i test sui tamponi, che poi vengono trasferiti all’Istituto superiore di Sanità per la validazione finale.

Molti studenti e lavoratori siciliani fuori sede stanno approfittando del blocco da coronavirus per tornare in Sicilia. Bisogna ricordare una cosa importantissima. La comunicazione degli spostamenti da una zona all’altra del territorio nazionale è obbligo di legge per tutti i cittadini – e ovviamente non solo per i professori e gli studenti che raggiungono i familiari in città diverse da quelle dove lavorano o studiano – ed è contenuta nel Dpcm di ieri. L’indicazione deve essere fornita al momento dell’arrivo all’Ufficio di Igiene e profilassi che fa capo all’Asl territoriale.

In base alla descrizione dei contatti avuti e del luogo di provenienza, che si tratti di zona rossa, gialla, o città dove comunque sono stati registrati contagi, gli esperti forniranno le regole da seguire. Per esempio, se bisogna restare in auto-isolamento a casa, a distanza di sicurezza dai familiari, se è necessario essere visitati da un medico e come comportarsi con le altre persone. Nel caso in cui ci siano dei sintomi, le persone vengono subito prese in carico per i passaggi sanitari successivi.

La Regione Siciliana ha predisposto il numero verde gratuito 800458787 per assicurare ogni assistenza utile alla cittadinanza nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Nello specifico vengono fornite informazioni e assistenza sulle misure adottate sul territorio nazionale ed in Sicilia. Tale servizio, attivo 24 ore su 24, è stato anche previsto per contrastare il dilagare di dati non attendibili e notizie segnatamente false.