Gli impianti di calcestruzzo in provincia di Trapani hanno sospeso la produzione

14/03/2020 02:35:00

Calcestruzzi Ericina Libera, Mannina Vito srl, Euro Calcestruzzi, Calcestruzzi Barone e Calcestruzzi Craparotta: queste le ditte del territorio che hanno deciso di sospendere le proprie produzioni e la propria attività da lunedì 16 marzo sino al 25 marzo o comunque sino a nuova disposizione, per preservare la salute dei propri lavoratori e delle loro famiglie e contrastare, quindi, il pericolo di contagio da Coronavirus.



La decisione di sospensione dalle proprie attività è da intendersi quale assunzione di responsabilità verso tutti i cittadini e il Paese stesso per concentrare in queste settimane tutte le energie necessarie per la lotta alla diffusione del virus.