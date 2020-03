In Sicilia il contagio cresce, ma c'Ã¨ chi fa finta di nulla e passeggia tranquillamente

15/03/2020 14:55:00

In Sicilia c'è chi ancora non ha capito la gravità della situazione e passeggia come se fosse una domenica qualsiasi.

Purtroppo ancora non è chiaro il messaggio lanciato dal governo e da tutti gli esperti medici sanitari: bisogna restare a casa per contenere l’epidemia del coronavirus! In tanti stanno rispettando le restrizioni, uscendo solo quando necessario (lavoro, salute e necessità), ma ci sono anche persone che purtroppo continuano a passeggiare anche in gruppo come se nulla fosse, riuscendo addirittura a popolare strade e parchi.

Un esempio lo riscontriamo oggi a Catania, nella zona di Piazza Nettuno, sul lungomare cittadino: decine di persone sono a passeggio mentre altre si allenano e praticano sport. Insomma una chiara ed evidente occasione di contagio considerando le molte persone presenti nell’area che, anche senza volerlo, si ritrovano a distanza ravvicinata l’un dall’altra. In molti non hanno saputo resistere alla giornata soleggiata e ai 18°C presenti a Catania, nonostante un po’ di vento.

