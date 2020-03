21/03/2020 08:16:00

Il bilancio delle vittime da coronavirus in Sicilia fa registrare una morte sospetta a Licata, in provincia di Agrigento.

Un uomo di 57 anni e’ stato trovato senza vita in casa, dove si trovava da alcuni giorni in quarantena in seguito alla positivita’ al Coronavirus di un amico, adesso ricoverato all’ospedale di Caltanisetta in condizioni critiche.

I familiari della vittima sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa del tampone.