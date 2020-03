Il festival 38Â° Parallelo riparte. Da lunedÃ¬ un ricco calendario di eventi online

22/03/2020 06:00:00

Alla rassegnazione per la necessaria quarantena, nelle ultime settimane s'è legato anche lo sconforto di sentire quotianamente il rinvio "a data da destinirsi" degli eventi che amavamo frequentare. A maggio non ci sarà il Salone del Libro di Torino e a Palermo, a giugno, è stata sospesa Una marina di libri.

Anche il festival 38° Parallelo - tra libri e cantine qualche giorno fa ha dovuto rimandare le date della sua quarta edizione, prevista a Marsala dal 20 al 24 maggio, ma non accenna assolutamente a volersi fermare. Per questo motivo, ha pensato un modo alternativo per animare le riflessioni di queste giornate claustrali: da domani, 23 marzo, su facebook, comincia una serie imperdibile di eventi a distanza che prende il nome di Anche da qui.

«È il nostro modo per reagire al silenzio in questi giorni d'emergenza – spiega il Direttore Artistico Giuseppe Prode – 38° parallelo si è riorganizzato, per far compagnia agli utenti sui social con degli incontri digitali, ma si tratta comunque di un'operazione culturale che differisce dalla IV Edizione del festival, e non si vuole sostituire ad essa. Intanto Anche da qui, ma siamo fiduciosi che ci ritroveremo a Marsala per la IV edizione».

Anche da qui è un format che andrà in diretta live streaming sulla pagina facebook di 38° parallelo, dal 23 marzo e fino al 5 aprile, sempre a partire dalle ore 17. L’idea nasce dal desiderio di offrire un contributo concreto all’attività culturale italiana in questo momento critico.

Vengono proposti sette appuntamenti, in forma di conversazioni a due, che prenderanno spunto dal nostro attuale momento storico.



Protagonisti saranno alcuni dei testimoni delle precedenti edizioni di 38° Parallelo, tra questi, Massimo Bray, Gaetano Savatteri, Giacomo Di Girolamo, Piero Melati, Stefano Allievi, Paola Dubini. E molte new entries, come Domenico Cacopardo, Antonio Lanza, Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti.

A seguire il calendario e gli argomenti delle dirette live streaming, 23 marzo - 5 aprile:

lunedì 23 marzo



Gaetano Savatteri e Giacomo Di Girolamo

"Sicilie di profilo"

Da che parte bisogna vedere le isole? Qual è l’angolazione migliore per cominciare ad osservare una nuova geografia? Da sempre le immaginiamo frontalmente, dando loro forme di strani triangoli, ma forse è arrivato di provare a guardarle di profilo. E notare che non sono più quelle di una volta.

mercoledì 25 marzo



Massimo Bray e Marco Marino

"Cultura Anno Zero"

Statistiche sulla lettura, sui teatri, sui musei, sui concerti. In queste settimane di forzata clausura sembra che tutto si sia azzerato: con la cultura come unica, immaginaria via di fuga dalle nostre case, che rapporto cominceremo a maturare con essa? Alla fine della quarantena, ci ritroveremo in un mondo positivamente sovvertito o terribilmente abbrutito?

venerdì 27 marzo



Piero Melati e Domenico Cacopardo

"Al tempo delle pesti"

Che la storia d’Italia sia una storia di pesti e di untori, negli ultimi giorni ne abbiamo preso sempre più consapevolezza. Ma in tutti questi anni, il genoma italiano non ha mai evoluto un contravveleno civile? E se no, se non è mai riuscito ad evolverlo dopo tanto dolore e tanta letteratura, come sarà possibile riuscirci in futuro?

lunedì 30 marzo



Paola Dubini e Giuseppe Prode

"Da epoca di cambiamento a cambiamento d’epoca"

Da Epoca di cambiamento a cambiamento d’epoca. Che significa per chi la cultura la fa? È possibile pensare questo tempo di emergenza e di crisi come svolta per il nostro tempo? In che modo bisogna iniziare a riflettere al di là della catastrofe?

mercoledì 1 aprile



Stefano Allievi e Anna Fici

"Comunità a pezzi"

Arriverà presto il giorno in cui tutti dovremmo ripartire. Ritornare alle nostre vite di sempre, provando a ricostruirle dai soli frantumi lasciati dalla peste. Gli interrogativi sorgono in fretta: in che modo disporli, questi frantumi? Riusciremo a tornare com’eravamo o dovremmo del tutto reinventarci?

venerdì 3 aprile



Antonio Lanza e Ines D’Orazio

"Che ci fa un poeta in un centro commerciale?"

È strano trovare un poeta in un centro commerciale. Soprattutto quando di questi tempi i centri commerciali, come moltissime altre attività, sono chiusi fino “a data da destinarsi”. Eppure c’è stato, c’è, e con i suoi versi prova a sublimare la più nera incertezza che vive oggi il nostro paese, l’incertezza del lavoro.

domenica 5 aprile



Gianluca Caporaso e Stefano Olivotti

"Appunti di Fantastica"

