L'ASP di Trapani acquista 31 ventilatori polmonari e 14 letti per area intensiva

24/03/2020 22:00:00

14 letti in configurazione area intensiva, materassi e 31 ventilatori polmonari. Attrezzature e materiali che verranno destinati agli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano entro il 31marzo.

Oltre un milione e mezzo di euro sono stati spesi dall'ASP di Trapani per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In questo modo l'azienda sanitaria incrementa i posti letto di terapia intensiva e sub intensiva negli ospedali del territorio alla luce della situazione che si sta vivendo a causa del diffondersi del virus.

La procedura di acquisto urgente è stata avviata lo scorso 10 marzo e venerdì scorso, il direttore generale dell’Asp, Fabio Damiani ha approvato con propria determina l’aggiudicazione della fornitura da un milione e mezzo di euro.