C'Ã¨ la prima vittima del Coronavirus a Marsala

28/03/2020 10:50:00

Prima vittima per Coronavirus a Marsala. Si tratta di un uomo di Marsala, che si trovava ricoverato presso l'ospedale "Paolo Borsellino" in Rianimazione.

Le condizioni dell'uomo, ricoverato da una settimana con i sintomi del Covid e positivo al tampone, ieri sera si sono aggravate. L'uomo si trovava intubato, in respirazione ventilata. Questa notte è morto.

In provincia di Trapani è la seconda persona deceduta per Coronavirus, dopo l'anziano di Salemi su cui però non è mai arrivata la conferma del tampone.

Quella di Marsala, è quindi la prima vittima certificata. Da oggi, tra l'altro, l'Ospedale di Marsala è "Covid hospital", accoglierà sostanzialmente soltanto pazienti con il Coronavirus.