Sicilia, evade dai domiciliari e fugge in scooter. Processato in videoconferenza

28/03/2020 15:33:00

Evade dai domiciliari e se ne va in giro con un scooter senza assicurazione e sottoposto a fermo amministrativo. I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo hanno arrestato un uomo di 31 anni, P.A., che, a bordo del suo scooter, aveva provato ad eludere un posto di controllo a Piazza Indipendenza.

I militari dopo un breve inseguimento sono riusciti a femarlo e arrestarlo per evasione. A seguito di giudizio direttissimo in videoconferenza svolto negli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, l’arresto è stato convalidato. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa.