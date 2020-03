Campobello, prorogate le scadenze dei tributi comunali

28/03/2020 16:40:00

Oltre alle necessarie misure sanitarie, psicologiche e sociali volte a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione sta adottando una serie di provvedimenti che hanno l’obiettivo di venire incontro anche dal punto di vista finanziario alla cittadinanza campobellese nel rispetto sempre di quanto consentito dalle norme nazionali.

In ottemperanza, infatti, al Decreto Legge n.18 del 17 marzo scorso, la Giunta comunale di Campobello, nella giornata di ieri, ha deliberato la sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali sino al 31 maggio 2020, salvo eventuali proroghe.

Oltre al pagamento dei tributi locali, in particolare, sono sospese le scadenze relative ad oneri di urbanizzazione, avvisi di accertamento tributari notificati, atti di accertamento esecutivi di cui alla L.160/2019, ingiunzioni di pagamento, atti di precetto e azioni esecutive e cautelari.

Come si ricorderà, sempre al fine di venire incontro alle esigenze della stragrande maggioranza dei cittadini e delle imprese di Campobello in questo un momento di grandi difficoltà finanziarie e di crisi di liquidità che si sta aggravando sempre più a causa della contingente emergenza da Coronavirus, la Giunta comunale il 16 marzo scorso, aveva inoltre deliberato l’adozione del “Regolamento per la concessione di rateizzazione delle posizioni debitorie relative ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali”, concedendo ai cittadini e alle imprese che si trovano in “situazione di obiettiva difficoltà finanziaria” la possibilità di beneficiare di rateazioni sino a un massimo di 72 rate mensili.

Inoltre, dopo aver lanciato ieri la campagna di raccolta fondi in favore dell’Ospedale di Castelvetrano, l’Amministrazione comunale sta già lavorando al fine di lanciare un’iniziativa volta ad aiutare le persone più fragili dal punto di vista economico.

I dettagli di questa ulteriore iniziativa solidale saranno comunicati a breve mediante tutti i canali istituzionali e social quotidianamente utilizzati dal Sindaco al fine di tenere sempre aggiornata la cittadinanza.