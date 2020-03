Marsala, primi bandi per l'Agenda Urbana

28/03/2020 09:05:00

Sono stati pubblicati all’Albo della Regione Siciliana e a quello del Comune lilibetano i primi due avvisi di Agenda Urbana, il sistema urbano policentrico della Sicilia occidentale che vede aggregati i Comuni di Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.

L’Organismo Intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale – Comune di Marsala ha infatti approvato e pubblicato i primi due avvisi a valere sull’Azione 2.2.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per la realizzazione di Azioni integrate per lo sviluppo urbano Interoperabilità banche dati pubbliche e sull’Azione 2.2.1 – Digitalizzazione della pubblica amministrazione (sempre del PO FESR 2014/2020).

Il ritardo nella pubblicazione degli avvisi è stato dovuto alla lentezza burocratica della Regione Siciliana.

“Il nostro impegno per attingere ai fondi europei, malgrado il difficile momento che stiamo attraversando, non viene meno – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Grazie al lavoro dell’Organismo intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale entriamo nel vivo della nostra progettualità anche per evitare il rischio di perdere risorse europee fondamentali per lo sviluppo dei cinque comuni che fanno parte di questa importante iniziativa. Presto pubblicheremo anche gli altri avvisi che ci consentiranno di beneficiare complessivamente di 70 milioni di euro e più specificatamente 18 per il Comune di Marsala, 17 per Trapani, 15 per Mazara del Vallo, 12 per Castelvetrano e 8 per Erice”.

Con l’Azione 2.2.3 – Interoperabilità banche dati pubbliche - i Comuni di Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani potranno in particolare presentare azioni progettuali per l’acquisto di beni e servizi, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo della digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili.9

La dotazione finanziaria- per tutti e 5 i Comuni - di questo Avviso è pari a 977.742 euro.

Con l’Azione 2.2.1 – Digitalizzazione pubblica amministrazione – sempre gli stessi Comuni possono porre in essere quanto necessario per la:

• digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni nei vari ambiti della PA;

• implementazione e diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;

• attivazione di soluzioni integrate per le smart-cities e communities.

La dotazione finanziaria di questo secondo Avviso, sempre per tutti i Comuni di Agenda Urbana, è pari a € 1.815.806 euro.

Le domande – per la partecipazione a entrambi gli avvisi - vanno inviate entro le ore 24:00 del 22 aprile prossimo all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it.

A breve seguirà la pubblicazione degli altri avvisi.



38° PARALLELO

E’ stato rinviato a data da destinarsi il Festival letterario che avrebbe dovuto svolgersi a Marsala dal 20 al 24 maggio. L’importante rassegna letteraria, patrocinata dall’Amministrazione Di Girolamo e dedicata al mondo dei libri e della cultura, che quest’anno giungeva alla sua 4^ edizione, è stata rinviata e non annullata per i problemi causati dal Covid-19.

In attesa di poter fissare una prossima data, 38 Parallelo – tra libri e cantine (organizzatore del Festival), non si è affatto “fermato” ed anzi sta proponendo un format in diretta streaming sulla sua pagina facebook (https://www.facebook.com/38parallelomarsala)..

In particolare sono stati programmati ben 7 appuntamenti che si protrarranno fino al prossimo 5 aprile, due dei quali già proposti: quelli con Gaetano Savatteri e Giacomo Di Girolamo (Sicilie di profilo) e con Massimo Bray e Marco Marino (Cultura Anno Zero).

Gli incontri culturali non ruotano attorno ad un libro ma si snodano in una conversazione a due sull’attuale momento storico.

“Ci dispiace tanto che la quarta edizione del Festival Letterario che è ormai diventato un appuntamento del calendario culturale cittadino sia stato rinviato per i ben noti problemi causati dal Covid-19 – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alle politiche culturali, Clara Ruggieri –E’ chiaro che con gli organizzatori lo proporremo non appena possibile. Intanto desideriamo fare un plauso a Giuseppe Prode e allo staff di 38° parallelo che ha dato vita a questi interessanti incontri online che danno la possibilità di fare cultura anche in tempo di Coronavirus”.

Questi gli appuntamenti – in diretta streaming - ancora in calendario:

27 marzo, ore 17.00

Piero Melati e Domenico Cacopardo

Al tempo delle pesti

30 marzo, ore 17.00

Paola Dubini e Giuseppe Prode

Da epoca di cambiamento a cambiamento di epoca.

Che significa per chi la cultura la fa?

1 aprile, ore 17.00

Stefano Allievi e Anna Fici

Comunità a pezzi

3 aprile, ore 17.00

Antonio Lanza e Ines D’Orazio

Che ci fa un poeta in un centro commerciale?

5 aprile, ore 17.00

Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti

Appunti di Fantastica – sezione kids



RINVIATI PAGAMENTI “BUCALOSSI”

La Giunta municipale di Marsala ha approvato un’altra delibera di grande valenza socio-economica per l’utenza in questo periodo di emergenza “Coronavirus”.

“Dopo il rinvio del pagamento delle rate relative ai tributi Imu, Tari, Tosap e tassa sulla pubblicità che avevamo reso operativo nei giorni scorsi – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice Agostino Licari, titolare della delega alle finanze – abbiamo adottato anche quello del posticipo della rateizzazione relativa agli oneri (Legge Bucalossi) dovuti al Comune per le concessioni edilizie. In pratica in questo periodo di crisi lavorativa con la chiusura temporanea di diversi cantieri abbiamo ritenuto opportuno prorogare la durata della concessione edilizia e nel contempo riviare il pagamento delle rate della Bucalossi dovute al Comune da parte delle aziende per i mesi di marzo, aprile e maggio”.

Gli stessi vertici amministrativi tengono a precisare che qualora l’emergenza coronavirus dovesse ulteriormente prorogarsi, agli utenti verrebbe concessa un’ulteriore proroga sia dei tempi della concessione che del pagamento della Bucalossi.