Coronavirus, dimesso il "paziente 1" di Sciacca. Migliora il carabiniere di Favara

E' stato dimesso il "Paziente 1" di Sciacca e della provincia di Agrigento che era ricoverata al S.Elia di Caltanissetta. La donna è stata dimessa ieri dall’ospedale dopo che il secondo tampone effettuato è risultato negativo. Il medico, dunque, è guarito e, come riferito dall’Asp di Caltanissetta, “si trova adesso in buone condizioni”.

Altra buona notizia riguarda il carabiniere positivo nelle scorse settimane e ricoverato al S.Elia: le condizioni del militare, che presta servizio a Villaseta ma risiede nella Tenenza di Favara, migliorano di giorno in giorno. Intanto i sei carabinieri, che erano entrati in contatto con lui, dopo aver terminato il periodo di quarantena sono tornati in servizio.