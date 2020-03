Sicilia, la nutrizionista che dÃ  consigli gratuiti sui social per chi Ã¨ in quarantena ...

29/03/2020 10:34:00

Marianna Zafarana, dottoressa biologa nutrizionista, siciliana, ha deciso, data l’emergenza da Covd-19, di prestare la propria consulenza a mezzo social, attraverso consigli personalizzati, in maniera gratuita.

Ha affidato la sua riflessione sulla sua pagina Facebook: “Chi mi conosce sa quanto mi piace quello che faccio, mi piace soprattutto il rapporto con i pazienti, parlare con loro .... proprio per questo non faccio consulenze online solo consigli gratuiti ....in un periodo coìi difficile la speculazione non la condivido ......sono sempre disponibile. Ci sono e mi fa piacere”.

E’ un esempio di solidarietà e anche di condivisione, il momento impone di stare a casa e per questo si è maggiormente esposti alla fame nervosa o a cucinare per poi consumare una quantità di calorie giornaliere decisamente superiore al fabbisogno.

Tra i consigli della professionista: fare una buona colazione, bere tantissima acqua, fare esercizi anche a casa (ci sono diverse app al riguardo).

