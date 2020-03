29/03/2020 15:33:00

E' negativo al Coronavirus il ragazzo partito da Dublino nei giorni scorsi e arrivato a Palermo con un volo Alitalia da Roma.

L'esito del tampone è stato comunicato dall'ufficio territoriale del Ministero della Salute. Il ragazzo si era imbarcato dopo un periodo di quarantena per positività al Covid come indicato dalle autorità irlandesi. Sul volo Roma Palermo poi ci sono stati attimi di paura per il rischio contagio. Fortunatamente il tampone sul giovane ha dato esito negativo.