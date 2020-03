Trapani, l'appello di Salvatore Abate da Melbourne: "Non riesco a tornare in Italia"

31/03/2020 16:33:00

E’ un accorato appello quello lanciato da Salvatore Abate, chef trapanese che da cinque anni lavora a Melbourne, in Australia.

Rimasto senza lavoro -anche lì per effetto del coronavirus le attività commerciali sono state chiuse – vorrebbe rientrare in Italia me per ben due volte il volto è stato cancellato.

“Voglio rientrare a Trapani – dice lo chef – anche perché qui la sanità è privata e se dovessi rimane contagiato non saprei come fare dal momento che non lavoro”. Salvatore si è anche rivolto al Consolato italiano a Melbourne., ma ha fatto un buco nell’acqua.

Gli unici voli per far rientro in Italia erano della Qatar, unica compagnia che offre servizio con sconto del 10% per i voli di rimpatrio. Ma i prezzi per lo chef rimasto senza occupazione sono inaccessibili.