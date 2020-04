Sicilia, Musumeci a Conte: "PiÃ¹ controlli". Armao: "Ma quali poteri speciali?"

05/04/2020 12:05:00

Maggiori controlli delle Forze dell'ordine nei centri abitati e definizione dell'intesa Stato-Regione in materia finanziaria. Li ha chiesti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel corso di una video-conferenza con il premier Giuseppe Conte e gli altri governatori.

Musumeci - in collegamento da Palazzo Orleans insieme con gli assessori all'Economia e alla Salute, Gaetano Armao e Ruggero Razza - ha sottolineato al presidente del Consiglio la necessità di un confronto preventivo con il ministro dell'Economia "per poter definire la legge di Bilancio regionale, adottando, in questo particolare momento, alcune misure di carattere economico essenziali ".

Conte ha assicurato il suo intervento sui ministri Gualtieri e Lamorgese.

Articolo 31 Statuto: Armao, "ma quali poteri speciali?"

“Il governo della Regione non ha mai invocato poteri speciali, ma propone le norme di attuazione sull’art. 31 dello Statuto. Il resto sono solo sterili polemiche che, peraltro, curiosamente provengono dallo stesso gruppo, il Pd, che non meno di una settimana fa ha sfidato il presidente a emettere ordinanze proprio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto siciliano, invocando “il controllo dell’ordine pubblico”. Non è il momento di polemiche inutili”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao.



Coronavirus: da Impregilo diecimila mascherine per gli ospedali siciliani

Una gara di solidarietà che coinvolge tutti per dotare chi si trova oggi in prima linea di dispositivi individuali di protezione. Salini Impregilo, gruppo che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria in oltre 50 Paesi, ha donato 10mila mascherine FFP2 da destinare al personale che opera all’interno degli ospedali del sistema sanitario regionale.

«In questa dura battaglia per sconfiggere il Covid-19 - dichiara l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza - siamo tutti in prima linea. Sia i privati che il mondo produttivo stanno rispondendo con grande generosità per affiancare l’istituzione regionale in questa difficile e impegnativa prova».