Istituzioni

» Dalla Regione
24/12/2025 12:35:00

Sicilia, concorso alla Regione per 322 posti. Ecco il bando 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/1766576207-0-sicilia-concorso-alla-regione-per-322-posti-ecco-il-bando.jpg

 

Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana.

 

Il dipartimento della Funzione pubblica e del personale ha pubblicato quattro avvisi di selezione che, aggiunti ai due precedenti, concludono le procedure concorsuali previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025 nell'ottica del rinnovo generazionale.

 

Nel dettaglio, sono stati pubblicati sulla sezione bandi di concorso del sito istituzionale del dipartimento della Funzione pubblica i quattro avvisi per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 322 funzionari (ex categoria D) così suddivisi: 60 unità nel profilo professionale funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH); 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia. Le domande potranno essere presentate entro 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul portale InPA (https://www.inpa.gov.it).

 

È stato pubblicato, inoltre, sul sito del dipartimento della Funzione pubblica anche l’avviso per le progressioni verticali riservate al personale interno. Come previsto dal Ccrl del comparto, l'avviso darà la possibilità a 536 dipendenti dell’area dei coadiutore di passare nell’area degli assistenti e a 296 dipendenti dell’area degli assistenti di transitare in quella dei funzionari. Le domande potranno essere presentate sul "Portale del dipendente" a partire dal prossimo 7 gennaio ed entro il 6 febbraio 2026.


 



